Леклер показал лучшее время во второй тренировке «Гран-при Австралии», Ферстаппен — второй

В Мельбурне завершилась вторая тренировка «Гран-при Австралии». Лучшее время показал пилот «Феррари» Шарль Леклер — 1.17,227. Второй результат у Макса Ферстаппена из «Ред Булл», тройку лучших замкнул еще один гонщик «Феррари» Карлос Сайнс. 23 марта пройдет третья практика и квалификация. Формула-1. Гран-при Австралии. Вторая тренировка 1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.17,227 2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,381 3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,430 4. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,545 5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,635 6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,674 7. Оскар Пиастри («Макларен») +0,800 8. Серхио Перес («Ред Булл») +0,813 9. Ландо Норрис («Макларен») +0,878 10. Юки Цунода («РБ») +0,911 11. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1,144 12. Даниэль Риккардо («РБ») +1,257 13. Логан Сарджент («Уильямс») +1,301 14. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1,308 15. Пьер Гасли («Альпин») +1,414 16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,425 17. Эстебан Окон («Альпин») +1,428 18. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,557 19. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,998 20. Александер Албон («Уильямс») — не показал времени.