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Формула-1

Сегодня, 14:05

Леклер потеряет десять позиций на стартовой решетке «Гран-при Абу-Даби» за замену батареи

Алина Савинова
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер получит штраф в виде потери десяти позиций на стартовой решетке гонки в Абу-Даби, сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).

На болиде 27-летнего гонщика будет проведена замена батареи ERS. Таким образом, «Феррари» превысит допустимый регламентом лимит на использование накопителей энергии на одной машине по ходу сезона (разрешено не больше двух).

Штраф Леклера осложнит задачу «Скудерии» в борьбе за Кубок конструкторов. Перед заключительной в сезоне гонкой идущая на втором месте итальянская команда отстает от лидирующего «Макларен» на 21 балл.

Ранее в пятницу Леклер показал лучший результат в первой практике «Гран-при Абу-Даби».

Формула-1
Шарль Леклер
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