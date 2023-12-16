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Сегодня, 10:38

Леклер признан автором лучшего обгона в сезоне-2023

Алина Савинова
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал победителем в номинации «Лучший обгон 2023 года», сообщается на официальном сайте «Формулы-1».

Всего в голосовании были представлены восемь обгонов (в исполнении Леклера, Серхио Переса, Фернандо Алонсо, Ландо Норриса и Кевина Магнуссена). Больше всего голосов было отдано за обгон Леклера на последнем круге «Гран-при Лас-Вегаса». Тогда 26-летний автогонщик опередил Серхио Переса из «Ред Булл» и занял второе место.

В прошедшем сезоне Леклер стал пятым в общем зачете «Формулы-1», набрав 206 очков. Он шесть раз поднимался на подиум.

Формула-1
Шарль Леклер
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