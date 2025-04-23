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Сегодня, 18:30

Леклер: «Феррари необходимо улучшить квалификационный темп для борьбы за победы»

Камила Абдурахманова
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер проанализировал выступление команды на «Гран-при Саудовской Аравии».

«Решение очевидно — нам нужно сделать машину быстрее. Улучшение квалификационных результатов напрямую повлияет на наши шансы в гонках. В противном случае нам постоянно придется пробиваться через пелотон, что крайне затрудняет борьбу за высокие позиции.

По чистой скорости мы не так сильно отстаем от лидеров. Однако преимущество старта впереди очевидно — лидер гонки, работая в чистом воздухе, получает серьезное преимущество. В сезоне-2025 этот фактор стал еще более значимым.

Очевидно, что что-то идет не так. Мы не можем позволить себе терять очки — отставание более чем на 50 пунктов в чемпионате слишком велико. Нам нужно как можно скорее начать побеждать», — рассказал Леклер Speed Week.

Следующая гонка сезона — «Гран-при Майами» пройдет 2-4 мая.

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Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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