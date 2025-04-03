Леклер: «Мы извлекли уроки и сохраняем шансы на успех в сезоне»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал текущую ситуацию в команде, признав ошибки, но выразив уверенность в потенциале сезона.

«Мы уверены, что не повторим прошлых ошибок, — команда сделала выводы. На предыдущем этапе мы вышли за пределы допустимого с обеими машинами, и дисквалификация стала болезненным, но важным уроком. Такие моменты нам не нужны.

В начале 2023 года наша скорость была значительно хуже, но мы все равно боролись за титул. Сейчас мы явно не реализовали весь потенциал в первых гонках, и это разочаровывает. Однако это не значит, что мы не сможем вернуться в борьбу.

Впереди еще больше половины чемпионата — нужно идти шаг за шагом. У нас есть все шансы сделать этот сезон успешным», — сказал Леклер на пресс-конференции.

Третий этап сезона 2025 года пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.