Леклер прокомментировал завоевание поула на «Гран-при Азербайджана»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал завоевание поула на «Гран-при Азербайджана».

«Конечно, я удивлен. Мы подошли к уик-энду, думая, что он будет отличным, если мы окажемся впереди «Астон Мартина» и «Мерседеса» в квалификации. А в итоге мы оказались на поуле, так что это хороший сюрприз. Мы не должны забывать, что наша машина, вероятно, позади «Ред Булл», так что будет трудно удержать лидерство.

Очень доволен кругом — это действительно сложный уик-энд для нас, гонщиков, потому что у нас очень мало времени на тренировки — одна практика, а затем мы должны сразу приступить к работе. Ощущения были хорошими с самого начала, так что я очень доволен», — приводит слова Леклера Sky Sports.

25-летний гонщик третий сезон подряд завоевывает поул в Баку.

Второе место в квалификации занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим стал его сокомандник Серхио Перес.

Сессия отпределила стартовый порядок воскресной гонки. Квалификация к спринту и сам спринт состоятся в субботу, 29 апреля.