Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Формула-1

Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 14:09

Леклер рассказал, как его не пустили на завод «Феррари» в 12 лет

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, как его не пустили на завод «Феррари» в 12-летнем возрасте, и признался, что это дополнительно мотивировало его.

«В первый раз, когда я приехал к заводу «Феррари», не смог попасть внутрь. Мне было лет 12. Я попросил Жюля Бьянки, который тогда был гонщиком в академии пилотов «Феррари», взять меня с собой. Он уточнил у охраны на входе, могу ли я войти, но они не пропустили. С того момента и даже чуть раньше я мечтал стать пилотом «Феррари». Тот факт, что у меня не было возможности войти внутрь, хотя я находился перед дверьми, дал мне еще больше мотивации работать, чтобы попасть однажды туда», — рассказал Леклер на YouTube-канале Shell.

25-летний монегаск выступает за «Феррари» с 2019 года. В сезоне-2022 он занял вторую строчку в личном зачете, набрав 308 очков. Чемпионом стал Макс Ферстаппен (454 очка).

Феррари
Шарль Леклер
0
Читайте также
«Всегда весело играть такие матчи». Эмоции Овечкина и Кросби после новой серии «Вашингтон» — «Питтсбург»
Индиец Соджитра лишился ноги в детстве, но все равно стал крутым альпинистом
В Кремле отреагировали на слова Шольца о продолжении переговоров с Путиным
МИД РФ назвал военным преступлением обстрел Киевом больниц в ЛНР
Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Стали известны мотивы двойного убийства на Флотской улице в Москве
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Вольф заявил, что уход Ваулза в «Уильямс» стал неожиданностью для «Мерседеса»