Леклер — о «Феррари» в Сузуке: «Реальная скорость у нас лучше, чем показывают расчеты»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о темпе команды после двух тренировок «Гран-при Японии».

«День прошел продуктивно — мы протестировали множество настроек и получили важные данные о поведении машины. Это поможет нам раскрыть ее потенциал в гонке.

Пока не удалось собрать полную картину из-за частых красных флагов и трафика, особенно во второй сессии. Но чувствуется, что реальная скорость у нас лучше, чем показывают расчеты.

Завтра будет интересно: изменение погоды, особенно усиление ветра, может внести коррективы. Посмотрим, как мы адаптируемся к новым условиям» , — приводит слова Леклера издание GPblog.

Третий этап сезона 2025 года проходит с 4 по 6 апреля в Сузуке.