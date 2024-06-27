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Сегодня, 17:55

Леклер рассказал об отношениях с Сайнсом после их столкновения на «Гран-при Испании»

Виктория Кравченко
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал об отношениях с товарищем по команде Карлосом Сайнсом.

В начале гонки «Гран-при Испании» между пилотами произошло небольшое столкновение по вине испанца. После заезда Шарль обратился к Сайнсу по поводу инцидента.

«Отношения не пострадали. Все хорошо, мы поговорили. Когда находишься не внутри, проблема всегда кажется больше. Мы хорошо знакомы друг с другом и понимаем, что после гонки может возникнуть напряжение. Мы оба находимся в напряжении, разочарованы друг другом, а потом общаемся, и все становится хорошо», — цитирует Леклера Motorsport Week.

На «Гран-при Испании» француз занял третье место.

Карлос Сайнс
Шарль Леклер
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