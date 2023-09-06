Леклер — о шансах победить Ферстаппена на «Гран-при Италии»: «Нет, у меня ни разу не возникало такого ощущения»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что у него не было шансов помешать гонщику «Ред Булл» Максу Фертаппену выиграть «Гран-при Италии» и установить рекорд по числу побед подряд в «Формуле-1».

«Нет. У меня ни разу не возникало такого ощущения. Я не говорю, что это никогда не случится. В какой-то момент их серия прервется, но пока у нас нет машины, на которой мы были бы способны это сделать», — сказал Леклер.

Также он ответил на вопрос, как относится к доминированию «Ред Булл» в «Формуле-1».

«В спорте всегда существует определенное доминирование. Сегодня Макс и «Ред Булл» проделывают фантастическую работу, и неважно — скучно это или нет», — добавил гонщик.

Ферстаппен занял первое место на «Гран-при Италии». Вторым финишировал его партнер по команде Серхио Перес. Тройку лучших замкнул еще один представитель «Феррари» Карлос Сайнс. Леклер стал четвертым.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Сингапуре. Гонка состоится 17 сентября.