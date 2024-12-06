Леклер стал лучшим в первой практике «Гран-при Абу-Даби»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал лидером первой сессии свободных заездов на заключительном этапе «Формулы-1» сезона-2024 в Абу-Даби.

27-летний монегаск проехал лучший круг за 1 минуту 24,321 секунды. Второй результат показал гонщик «Макларен» Ландо Норрис (+0,221 секунды). Третье время у Льюиса Хэмилтона из «Мерседес» (+0,485).

Брат Леклера Артур, который также принял участие в практике за рулем болида «Феррари», расположился на 18-й позиции.

Вторая тренировка «Гран-при Абу-Даби» пройдет позже — в пятницу, в 16.00 по московскому времени.