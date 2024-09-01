Леклер стал победителем «Гран-при Италии»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл 16-й этап чемпионата «Формулы-1» — «Гран-при Италии». Для 26-летнего монегаска это вторая победа в нынешнем сезоне.

Второе место занял гонщик «Макларен» Оскар Пиастри с отставанием в 2,664 секунды. Тройку сильнейших замкнул его партнер по команде Ландо Норрис (+6,153), который в седьмой раз в карьере не смог удержать лидерство, стартовав с поула.

Трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» финишировал шестым (+37,932).

Ферстаппен продолжает лидировать в личном зачете пилотов, набрав 303 очка. Норрис, у которого второе место, сократил отставание от нидерландца до 62 очков. Леклер с 217 очками идет на третьей строчке.

«Формула-1»

Чемпионат мира

16-й этап

«Гран-при Италии»

1. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1:14.40,727

2. Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — отставание 2,664

3. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 6.153

4. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 15,621

5. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes ) — 22,820

6. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 37,932

7. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes ) — 39,715

8. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 54,148

9. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 1.07,456

10. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.08,302

11. Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 1.08,495

12. Франко Колапинто (Аргентина, Williams) — 1.21,308

13. Даниэл Риккьярдо (Австралия, RB) — 1.33,452

14. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1 круг

15. Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 1 круг

16. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

17. Нико Хюлькенберг (Германия, Haas) — 1 круг

18. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 1 круг

19. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1 круг

Не финишировали: Юки Цунода (Япония, RB)

Личный зачет: 1. Макс Ферстаппен — 303. 2. Ландо Норрис — 241. 3. Шарль Леклер — 217. 4. Оскар Пиастри — 197. 5. Карлос Сайнс — 184. 6. Льюис Хэмилтон — 164. 7. Серхио Перес — 143. 8. Джордж Расселл — 128. 9. Фернандо Алонсо — 50. 10. Ленс Стролл — 24. 11. Нико Хюлькенберг — 22. 12. Юки Цунода — 22. 13. Даниэл Риккьярдо — 12. 14. Пьер Гасли — 8. 15. Кевин Магнуссен — 6. 16. Александр Албон — 6. 17. Оливер Берман — 6. 18. Эстебан Окон — 5. 19. Валттери Боттас — 0. 20. Гуаньюй Чжоу — 0. 21. Логан Сарджент — 0. 22. Франко Колапинто — 0

Кубок конструкторов: 1. Red Bull — 446. 2. McLaren — 438. 3. Ferrari — 407. 4. Mercedes — 292. 5. Aston Martin — 74. 6. RB — 34. 7. Haas — 28. 8. Alpine — 13. 9. Williams — 6. 10. Alfa Romeo — 0