Леклер удивлен темпом «Феррари» в пятничных заездах «Гран-при Сингапура»

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о результатах команды в пятничных заездах «Гран-при Сингапура». Леклер в первой практике показал лучшее время, а во второй уступил лишь своему сокоманднику Карлосу Сайнсу.

«Да, мы удивлены, но и не теряем бдительность. Сейчас только пятница, и мы ожидаем, что завтра другие команды покажут больше своего истинного потенциала. Мы не можем слишком успокоится, но это правда, что мы не ожидали такого выступления, по крайней мере, в пятницу. Это хорошее начало, но теперь нам нужно сосредоточиться на себе и, надеюсь, завтра мы покажем то же самое», — приводит слова Леклера Crash.net.

В субботу, 16 сентября, в 12.30 по московскому времени пройдет третья практика «Гран-при Сингапура», а в 16.00 — квалификация. Сама гонка состоится 17 сентября в 15.00 мск.