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Сегодня, 16:37

Леклер выиграл квалификацию «Гран-при Азербайджана»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Шарль Леклер.
Фото Reuters
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал победителем квалификации «Гран-при Азербайджана».

26-летний монегаск в лучшей попытке показал результат — 1.41,365. Второе место в квалификации занял Оскар Пиастри из «Макларена» (+0,321). Третьим стал еще один представитель «Феррари» Карлос Сайнс (+0,440).

Макс Ферстаппен из «Ред Булл» стал шестым (+0,658). Пилот «Макларен» Ландо Норрис не вышел из первого сегмента квалификации. Британец показал 17-е время.

Гонка «Гран-при Азербайджана» состоится в воскресенье, 15 сентября. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер

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