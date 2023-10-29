Леклер выиграл квалификацию на «Гран-при Мексики»

Сегодня, 01:32
Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификацию «Гран-при Мексики».
Второе место занял его напарник Карлос Сайнс, замкнул тройку пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.
«Гран-при Мексики» пройдет 29 октября и начнется в 23:00 мск.
Формула-1. Гран-при Мексики. Квалификация.
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:17,166.
2. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:17,233.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:17,263.
4. Даниэль Риккардо («Альфа Таури» — 1:17,382.
5. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:17,423.
6. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:17,623.
7. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:17,676.
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:17,688.
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1:18,032.
10. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1:18,050.
Вылетели после второго сегмента.
11. Пьер Гасли («Альпин») — 1:18,521.
12. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:18,524.
13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:18,738.
14. Александер Албон («Уильямс») — 1:19,146.
15. Юки Цунода («Альфа Таури») — нет времени.
Вылетели после первого сегмента.
16. Эстебан Окон («Альпин») — 1:19,080.
17. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:19,163.
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:19,227.
19. Ландо Норрис («Макларен») — 1:21,554.
20. Логан Сарджент («Уильямс») — нет времени.