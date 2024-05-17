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17 мая, 22:20

Леклер выиграл обе пятничные практики на «Гран-при Эмилия-Романьи»

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Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал победителем второй свободной практики на «Гран-при Эмилия-Романьи» «Формулы-1».

Лучший круг монегаска составил одну минуту 15,906 секунды. Ранее он выиграл первую свободную практику. Второй результат показал гонщик «Макларен» Оскар Пиастри с отставанием 0,192 секунды. Тройку замкнул японец Юки Цунода (+0,380).

В субботу, 18 мая, состоится третья практика и квалификация. Сама гонка пройдет в воскресенье, 19 мая.

Гран-при Эмилия-Романьи. Вторая свободная практика.
1. Шарль Леклер («Феррари») 1:15.906
2. Оскар Пиастри («Макларен») 1:16.098
3. Юки Цунода («РБ») 1:16.286
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 1:16.297
5. Джордж Расселл («Мерседес») 1:16.311

Формула-1
Оскар Пиастри
Шарль Леклер
Юки Цунода
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