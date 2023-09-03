Леклер — о борьбе с Сайнсом: «Это было весело, именно такими и должны быть гонки»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о борьбе с партнером по команде Карлосом Сайнсом на финише «Гран-при Италии».

«Я считаю, именно такими гонки должны быть всегда. Это напоминает мне времена картинга, когда мы все были на пределе своих возможностей. С Максом у нас были моменты борьбы в прошлом, с Чеко тоже, а с Карлосом мы боролись сегодня, отдав все силы гонке. Лично мне это очень понравилось. Было много хитростей, но я не жалуюсь, именно за это я и люблю гонки. Сражаясь друг с другом, вы чувствуете адреналин. Это было действительно весело», — приводит Sky Sports слова Леклера.

Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстапенн. Он выиграл десятый «Гран-при» подряд и 11-й в текущем сезоне «Формулы-1». Второе место занял еще один представитель «Ред Булл» Серхио Перес. Сайнс финишировал третьим, Леклер — четвертым.