Леклер — о взаимоотношениях с Бинотто: «Он верил в меня с самого начала»

Автогонщик из Монако Шарль Леклер высказался об уходе Маттиа Бинотто с поста руководителя «Феррари».

«Маттиа позвонил мне, чтобы объявить об уходе. Я уважаю его решение и могу только поблагодарить его. Он верил в меня с самого начала и продлил со мной контракт. Маттиа внес свой вклад в успех команды за последние годы. Я желаю ему всего наилучшего, и, очевидно, теперь мы должны сосредоточиться на будущем, попытаться сделать правильный выбор, чтобы в следующем году стать еще большим вызовом для «Ред Булл», — приводит CRASH слова Леклера.

В конце ноября стало известно, что руководитель команды «Феррари» Бинотто принял решение покинуть свой пост. Причиной называлось недоверие к Бинотто со стороны президента компании Джона Элкана.