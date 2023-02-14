Леклер заявил, что цель «Феррари» в 2023 году — выиграть титул «Формулы-1»

Пилот Шарль Леклер рассказал о чемпионских амбициях «Феррари» перед стартом сезона-2023.

«Мы хотим прибавить. В прошлом году мы совершили большой шаг вперед, в этом сезоне надо сделать то же самое и, как мы надеемся, выиграть чемпионат. Такова цель команды: выиграть больше гонок, выступать стабильнее с первого до последнего Гран-при, и, надеюсь, получится взять титул», — приводит слова Леклера Motorsport.

В 2022 году Леклер стал вице-чемпионом «Формулы-1», уступив гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

Сезон-2023 стартует с этапа в Бахрейне, который пройдет с 3 по 5 марта. С 23 по 25 февраля там же состоятся предсезонные тесты.