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Формула-1

Сегодня, 14:46

Леклер заявил, что гордится «Феррари» по итогам сезона-2024 в «Формуле-1»

Руслан Минаев
Шарль Леклер.
Фото AFP
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал результат сезона-2024 «Формулы-1». Монегаск занял третье место в общем зачете пилотов, а «Феррари» стал вторым в Кубке конструкторов.

«Я действительно горжусь тем, чего мы достигли как команда в этом году. Превратили непростой старт сезона в настоящую борьбу за Кубок конструкторов до последнего круга заключительной гонки», — написал Леклер в соцсети.

Леклер провел 7 сезонов в «Формуле-1» и 6 — в составе «Феррари». Его лучшим результатом было второе место в сезоне-2022.

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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