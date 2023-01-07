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Сегодня, 20:17

Леклер заявил, что готов к борьбе за чемпионский титул с Ферстаппеном и Хэмилтоном

Алина Савинова
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что готов бороться за титул чемпиона «Формулы-1» с гонщиком «Мерседес» Льюисом Хэмилтоном и представителем «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Борьба за победы меняет твое мышление. Я должен выполнять точно такую же работу, какую проделал в прошлом году. Да, я готов с ними бороться и хотел бы, чтобы Льюис и «Мерседес», «Ред Булл» и «Феррари» находились в равных условиях. Это было бы здорово, и я чувствую, что готов к этой борьбе», — сказал Леклер.

По итогам сезона-2022 Ферстаппен занял первое место в «Формуле-1», Леклер стал вице-чемпионом, а Хэмилтон расположился на шестой позиции.

Источник: https://www.google.com/amp/s/news.italy24.press/trends/amp/309827
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
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