Леклер заявил, что прошедший сезон оставил у него смешанные чувства

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился впечатлениями от сезона-2022.

«Нет, особого удовлетворения мне это не принесло, если честно. Оглядываясь назад на сезон лично мне кажется, что мы провели его неплохо. Особенно с учетом того, что до этого сезоны-2020 и 2021 получились для команды очень тяжелыми. У нас не было никаких гарантий того, что команда сможет сделать такой шаг вперед — что в итоге мы займем второе место и в личном зачете, и в Кубке конструкторов. Я этим результатом доволен. Но да, разбирая сезон немного тщательнее, середина чемпионата обернулась для нас большим разочарованием, у нас не получалось хорошо проводить гонки. Так что в целом сезон оставил смешанные чувства. Хотя второе место — это очень хороший результат. Мы сделали шаг вперед и я надеюсь, что в следующем году мы сделаем еще один шаг вперед», — приводит слова Леклера motorsport.com.

25-летний монегаск в сезоне-2022 стал вице-чемпионом, набрав 308 очков. Чемпионом во второй раз подряд стал нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.