Леклер заявил, что разговоры о напряженных отношениях между ним и Сайнсом преувеличены

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что у него нет никаких проблем с партнером по команде Карлосом Сайнсом.

«Я довольно активен в социальных сетях, поэтому я вижу, что говорят все вокруг. Я думаю, что тема с Карлосом преувеличена. У нас отличные отношения. Вне гонок мы знаем, как работать вместе, и чувствуем себя комфортно друг с другом, потому что у нас много общих интересов. В то же время между нами двумя существует большая конкуренция. Но мы в «Формуле-1», и я люблю этот спорт в том числе за то, что в нем есть конкуренция. Я думаю, это здорово. Иногда некоторые ситуации обсуждаются по радио. Но это только потому, что мы конкурентоспособны, и мы оба хотим добиться максимально возможного результата. Это в норме вещей. В конце концов, мы работаем для достижения одних и тех же целей», — приводит Motorsport слова гонщика.

В общем зачете «Формулы-1» Леклер на данный момент занимает пятое место (99 очков). Карлос Сайнс идет седьмым (92 очка). В Кубке конструкторов «Феррари» располагается на четвертой строчке.