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16 марта, 23:21

Леклер заявил, что все еще верит в «Феррари»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал слухи о ситуации внутри итальянского коллектива после неудачного начала сезона в Бахрейне.

«Это была только первая гонка в сезоне. Я все еще верю в команду, и, конечно, нам нужно, чтобы все верили. У нас впереди ещё очень много гонок, и мы должны бороться как сумасшедшие, чтобы вернуться на вершину. В Бахрейне все пошло не так, как планировалось, а когда в «Феррари» что-то идет не по плану, вокруг команды разлетается множество слухов. Но нам нужно уметь не тратить свою энергию впустую, а сосредотачивать ее внутри команды, двигаться в одном направлении, вносить изменения и возвращаться сильнее. Я чувствую, что именно этим мы занимались последние несколько недель, поэтому с нетерпением жду возвращения на трассу. Встреча с президентов «Феррари» Джоном Элканном? Это неправда. Как я уже говорил, вокруг команды ходило множество слухов, и на этот раз 90% из них были совершенно необоснованными. Я не знаю, откуда это исходит. И, честно говоря, даже не хочу тратить силы на попытки найти источник. Нам просто нужно сосредоточиться на себе», — приводит слова Леклера Аutosport.

На 41-м круге первой гонки сезона-2023 в Бахрейне, которая состоялась 5 марта, Леклер сошел с дистанции из-за технических проблем. На «Гран-при Саудовской Аравии» монегаск потеряет 10 позиций за замену батареи.

«Гран-при Саудовской Аравии» пройдет с 17 по 19 марта.

Источник: https://www.autosport.com/f1/news/leclerc-not-spending-energy-on-unfounded-ferrari-f1-rumours/10444371/
Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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