Леклер: «Я сделаю все возможное, чтобы обогнать Ферстаппена в первом повороте спринта»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации к спринту на «Гран-при США».

«Машина была точно такой же, что и вчера. Условия изменились, и нам пришлось быстро адаптироваться. Это была положительная квалификация. Конечно, обидно, что не удалось завоевать поул, но второе место на этой трассе не так уж и плохо. Я сделаю все возможное, чтобы попытаться обогнать Макса в первом повороте. Сцепление с этой стороны решетки всегда кажется довольно хорошим, учитывая прошлые сезоны. Я очень надеюсь, что в этом году ситуация не изменится», — приводит Sky Sports слова Леклера.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем квалификации к спринтерской гонке «Гран-при США». Леклер занял второе место. Третьим стал семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Спринт «Гран при США» пройдет в ночь с 21 на 22 октября в 1:00 по московскому времени. Восемь лучших гонщиков по итогам спринта получат очки в зачете пилотов.