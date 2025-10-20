Видео
20 октября, 05:38

Пиастри — о победе Ферстаппена на «Гран-при США»: «Очевидно, что Макс на высоте, и он быстр»

Павел Лопатко

Лидер личного зачета «Формулы-1» Оскар Пиастри («Макларен») прокомментировал итоги «Гран-при США», на котором одержал победу пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«Очевидно, что Макс на высоте, и он быстр, но я думаю, что для меня самое главное — разобраться, почему этот уик-энд был таким тяжелым, и попытаться вернуться к той форме, которая была у нас в начале сезона. Так что это моя главная цель, и если мы сможем выйти к ней снова, то результаты проявятся сами собой», — цитирует 24-летнего австралийца ESPN.

Макс Ферстаппен.Ферстаппен выиграл «Гран-при США», Норрис стал вторым, Пиастри — пятый

Пиастри продолжает возглавлять личный зачет с 346 очками. Ландо Норрис («Макларен», 332) занимает вторую строчку, Макс Ферстаппен (306) идет третьим.

2

  • хохол сдох - день неплоx

    Он и так есть, кэп.

    20.10.2025

  • Apei

    Было бы в запасе на пару гонок больше, у тапка был бы шанс

    20.10.2025

    Формула-1
    Макс Ферстаппен
    Оскар Пиастри
