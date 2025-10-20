Пиастри — о победе Ферстаппена на «Гран-при США»: «Очевидно, что Макс на высоте, и он быстр»

Лидер личного зачета «Формулы-1» Оскар Пиастри («Макларен») прокомментировал итоги «Гран-при США», на котором одержал победу пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«Очевидно, что Макс на высоте, и он быстр, но я думаю, что для меня самое главное — разобраться, почему этот уик-энд был таким тяжелым, и попытаться вернуться к той форме, которая была у нас в начале сезона. Так что это моя главная цель, и если мы сможем выйти к ней снова, то результаты проявятся сами собой», — цитирует 24-летнего австралийца ESPN.

Пиастри продолжает возглавлять личный зачет с 346 очками. Ландо Норрис («Макларен», 332) занимает вторую строчку, Макс Ферстаппен (306) идет третьим.