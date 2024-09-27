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Сегодня, 10:07

Лоусон — о получении места в «РБ»: «Знал обо всем последние две недели, но не мог рассказать»

Алина Савинова
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Новозеландский автогонщик Лиам Лоусон прокомментировал получение места в «РБ».

22-летний пилот заменит в команде Даниэля Риккьярдо в оставшихся гонках сезона и продолжит выступать за нее в следующем году.

«Сейчас, по ощущениям, я действительно понимаю, что это случилось. Понятно, что я знал обо всем примерно последние две недели, но пока обо всем не было объявлено официально, полной уверенности все равно быть не могло. И я ничего и никому не мог рассказывать. Планировалось это уже довольно давно. В том числе потому, что в моем контракте была указана конкретная дата, к которой «Ред Булл» нужно было определиться со своим выбором. Так что все постепенно к этому и шло», — приводит RaceFans.net слова Лоусона.

Даниэль Риккардо. В RB уволили Риккьярдо. До конца сезона его заменит Лоусон

Лоусон дебютировал в качестве боевого пилота «Формулы-1» в 2023 году на «Гран-при Нидерландов». Уже в третьей гонке ему удалось набрать свои первые очки в чемпионате.

Риккьярдо выступал в «Формуле-1» с 2011 года. За это время он одержал 8 побед, а в общей сложности поднимался на подиум 32 раза.

Источник: RaceFans.net
Формула-1

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