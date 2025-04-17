Лоусон оценил шансы «Ред Булл» перед «Гран-при Саудовской Аравии»

Бывший пилот «Ред Булл», а ныне гонщик «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон поделился ожиданиями от выступления своей прежней команды на предстоящем этапе в Джидде.

«Трудно сказать, какие изменения они внесли после моего ухода. В Бахрейне у них были сложности, но саудовская трасса — совсем другая история. Здесь высокие скорости, а их машина традиционно сильна в таких условиях. Думаю, у них есть все шансы показать более уверенный результат», — заявил Лоусон в интервью GPblog.

«Гран-при Саудовской Аравии» пройдет с 18 по 20 апреля. Место Лоусона в «Ред Булл» занял японский гонщик Юки Цунода.