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Сегодня, 10:26

Лоусон показал Пересу средний палец во время обгона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пилот «РБ» Лиам Лоусон показал гонщику «Ред Булл» Серхио Пересу средний палец во время обгона на «Гран-при Мексики».

Перед этим Перес выдавил Лоусона на обочину в одном из эпизодов. Позже новозеландский гонщик, обгоняя мексиканца на прямой после пит-стопа, показал сопернику средний палец.

«Очевидно, это одна из вещей, которые происходят в моменте. Он половину круга блокировал меня, пытаясь испортить мне гонку, так что я был расстроен. Но это не оправдание, я не должен этого делать, прошу прощения. Это не в моем характере, и я не должен был этого совершать», — приводит слова Лоусона Speedcafe.

Лоусон занял 16-е место на «Гран-при Мексики», Перес финишировал 17-м. Победителем гонки стал пилот «Феррари» Карлос Сайнс.

Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес

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