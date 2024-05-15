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Сегодня, 07:46

Лоусон рассказал, какой совет ему дал Ферстаппен перед дебютной гонкой в «Формуле-1»

Алина Савинова
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Резервный пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон рассказал, как другие гонщики подбадривали его перед дебютной гонкой в «Формуле-1».

«Если честно, я был очень удивлен — все были очень милы и дружелюбны. Особенно в Зандворте было несколько парней, например Чарльз [Леклер], которые тепло ко мне отнеслись и говорили: «Молодец, что воспользовался этой возможностью». Макс [Ферстаппен] зашел в мою комнату перед гонкой и сказал: «Постарайся получать удовольствие от гонки и не оказывать на себя слишком сильное давление». Он был очень любезен», — сказал Лоусон.

Лоусон дебютировал в «Формуле-1» в 2023 году на «Гран-при Нидерландов», заменив травмированного австралийца Даниэля Риккардо в составе «Альфа Таури». В сезоне-2024 22-летний новозеландец остался резервным пилотом «Ред Булл», однако ранее сообщалось, что «РБ» (бывшая «Альфа Таури») рассматривает возможность замены Риккьярдо на Лоусона.

Источник: https://www.f1oversteer.com/news/liam-lawson-shares-what-max-verstappen-said-to-him-before-his-f1-debut-in-zandvoort/
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