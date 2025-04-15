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Формула-1

15 апреля, 15:10

Лоусон сравнялся по количеству штрафных баллов с Алонсо и уступает по их числу только Ферстаппену

Камила Абдурахманова
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Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон стал одним из лидеров «Формулы-1» по штрафным баллам.

На «Гран-при Бахрейна» новозеландский пилот получил три штрафных балла за два столкновения с соперниками. После этого Лоусон сравнялся по количеству штрафных баллов с Фернандо Алонсо из «Астон Мартин», у которого недавно «сгорели» три балла.

Теперь на счету обоих пилотов по пять штрафных пунктов за последние 12 месяцев. Больше штрафных баллов только у гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена — восемь. Первые баллы у него спишут лишь в конце июня. Если четырехкратный чемпион «Формулы-1» наберет еще четыре штрафных очка, то пропустит один этап.

У Ланса Стролла («Астон Мартин»), Нико Хюлькенберга («Заубер»), Оскара Пиастри («Макларен») и Джека Дуэна («Альпин») — по четыре балла. У Эстебана Окона («Хаас»), Карлоса Сайнса («Уильямс») и Ландо Норриса («Макларен») — по три балла. У Оливера Бермэна («Хаас») и Алекса Албона («Уильямс») — по два балла. У Джорджа Расселла («Мерседес») — один балл.

Формула-1
Макс Ферстаппен
Фернандо Алонсо
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