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Сегодня, 12:13

Лоусон стал напарником Ферстаппена в «Ред Булл»

Алина Савинова
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«Ред Булл» объявил о присоединении новозеландского гонщика Лиама Лоусона к команде с сезона-2025.

22-летний пилот будет выступать за «быков» в паре с четырехкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном. Лоусон занял место Серхио Переса, который покинул «Ред Булл» после четырех проведенных сезонов.

Новозеландец впервые получил место за болидом «Формулы-1» в «РБ» в сезоне-2023. Начиная с этапа в Нидерландах он заменял сломавшего руку Даниэля Риккардо и уже в своей третьей гонке смог набрать очки. Всего за «РБ» в 2023-2024 годах Лоусон провел 11 гонок.

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Формула-1
Ред Булл
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