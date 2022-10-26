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Сегодня, 12:25

Лоусон выступит за «Альфа Таури» в первой практике перед «Гран-при Мексики»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот молодежной программы «Ред Булл» Лиам Лоусон выступит за «Альфа Таури» в первой практике перед «Гран-при Мексики».

Как сообщает Racefans.net, это позволит команде выполнить обязательства по предоставлению практики молодым пилотам в течение сезона.

Ранее Лоусон уже выступал за «Альфа Таури» в пятничной практике перед «Гран-при Бельгии», заменяя Пьера Гасли. Тогда он занял 19-е место.

20-летний пилот в сезоне-2022 выступает в «Формуле-2» и за один этап до конца сезона занимает седьмое место в общем зачете. В этом году Лоусону удалось выиграть три гонки.

Источник: https://www.racefans.net/2022/10/26/lawson-to-return-for-alphatauri-in-mexican-gp-practice/
Формула-1
Альфа Таури
Ред Булл
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