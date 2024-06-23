Хэмилтон: «Я не ожидал, что буду бороться за поул в Испании»

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не ожидал, что займет третье место в квалификации «Гран-при Испании».

«Я очень счастлив. Я очень благодарен за то, что попал в тройку лидеров. Год получается довольно трудным, всем приходится упорно работать, и сейчас мы видим, как эта работа начинает постепенно давать свои плоды. Я не ожидал, что буду бороться за поул, но время от времени появлялись участки, которые позволяли нам приблизиться. Мы сделали огромные шаги вперед, и это действительно заслуга каждого человека, который работает над болидом», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Пилот отметил, что постепенно машина «Мерседеса» превращается в гоночный болид.

Ландо Норрис из «Макларен» одержал победу в квалификации «Гран-при Испании». Второй результат показал действующий Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Гонка на этапе в Испании пройдет в воскресенье, 23 июня. Начало — в 16.00 по московскому времени.