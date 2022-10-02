Хэмилтон о том, почему вернул пирсинг: «Это связано со здоровьем — у меня были заражения, гной и все такое»

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон объяснил, почему вернул пирсинг в носу.

Гонщик избежал штрафа за пирсинг, однако его команду оштрафовали за это на 25 тысяч евро.

«После удаления пирсинга у меня много раз случались заражения. Я пытался найти решение проблемы, сходил в клинику, и там мне сказали, что вернуть пирсинг — лучшее решение. Так что в моем случае это связано со здоровьем. Пирсинг останется, придется с этим смириться.

В ФИА мне дали много времени, много этапов — что-то вроде исключения, чтобы я смог найти решение. Я снимал пирсинг и вставлял обратно, произошло заражение. У меня появился кровавый волдырь, нос очень сильно болел. Я говорил об этом стюардам перед квалификацией в Сингапуре. Мне нужно было разобраться с волдырем — это было ужасно, кровь, гной и все такое. В последние 2 недели я стал вставлять пирсинг обратно, все стало зарастать, врачи попросили меня оставить его», — сказал в интервью Sky Sports Хэмилтон.

По итогам квалификации «Гран-при Сингапура» Хэмилтон занял третье место. Гонка состоится в воскресенье, 2 октября и начнется в 15.00 по московскому времени.