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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон объяснил, почему вернул пирсинг в носу.
Гонщик избежал штрафа за пирсинг, однако его команду оштрафовали за это на 25 тысяч евро.
«После удаления пирсинга у меня много раз случались заражения. Я пытался найти решение проблемы, сходил в клинику, и там мне сказали, что вернуть пирсинг — лучшее решение. Так что в моем случае это связано со здоровьем. Пирсинг останется, придется с этим смириться.
В ФИА мне дали много времени, много этапов — что-то вроде исключения, чтобы я смог найти решение. Я снимал пирсинг и вставлял обратно, произошло заражение. У меня появился кровавый волдырь, нос очень сильно болел. Я говорил об этом стюардам перед квалификацией в Сингапуре. Мне нужно было разобраться с волдырем — это было ужасно, кровь, гной и все такое. В последние 2 недели я стал вставлять пирсинг обратно, все стало зарастать, врачи попросили меня оставить его», — сказал в интервью Sky Sports Хэмилтон.
По итогам квалификации «Гран-при Сингапура» Хэмилтон занял третье место. Гонка состоится в воскресенье, 2 октября и начнется в 15.00 по московскому времени.