Хэмилтон: «Я просто не чувствую болид, не чувствую с ним связи»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон озадачен после квалификации «Гран-при Саудовской Аравии».

Он показал восьмой результат, его напарник по команде Джордж Расселл стал четвертым.

«Я испытывал особенно серьезные трудности на высоких скоростях. Я просто не чувствую болид, не чувствую с ним связи — и не понимаю этого. Не знаю, что делать. Тяжелая ситуация. Я выкладываюсь по полной, готовлюсь как можно лучше, а потом сажусь в машину и просто не чувствую, что есть связь. Даже не знаю, что сказать. Но здорово, что Джордж проехал хорошую попытку», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Гонка «Гран-при Саудовской Аравии» пройдет 19 марта. Начало — в 20.00 по московскому времени.