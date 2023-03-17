Хэмилтон о шансах «Мерседеса» на победу: «Если только сойдут машины «Ред Булл», «Феррари» и «Астон Мартин»

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился мнением о шансах команды на победу на «Гран-при Саудовской Аравии».

«Ну если только обе машины «Ред Булл», «Феррари», а может и «Астон Мартин» сойдут — тогда да. Наши шансы на победу в гонке сейчас примерно таковы. Перед сезоном ты готовишься бороться за титул, а потом выясняешь, что у тебя не будет такой возможности. И тогда ты фокусируешь свою энергию на том, чтобы что-то построить, улучшить команду. Я стараюсь поддерживать всех ребят», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

17 марта в 16.30 по московскому времени состоится первая практика «Гран-при Саудовской Аравии». В 20.00 пройдет вторая практика.