Хэмилтон: «Чтобы догнать «Ред Булл», у «Мерседеса» может уйти весь этот сезон»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о шансах команды догнать «Ред Булл» по скорости в этом сезоне «Формулы-1».

«Я понимаю, что у нас может уйти очень много времени на то, чтобы догнать «Ред Булл». Смотря на «Ред Булл» понимаешь, что они, скорее всего, будут только прибавлять. Тем не менее, некоторые болиды в какой-то момент достигают своего максимума и делать их все лучше с точки зрения производительности становится очень трудно. Может быть, с «Ред Булл» такое тоже случится. Хотя у них очень хорошая команда, так что я уверен, что они и дальше смогут находить способы повышать прижимную силу.

На то, чтобы догнать «Ред Булл», у нас может уйти весь этот сезон. И часть меня надеется, что мы сможем найти техническое решение, которое бы позволило команде добиться значительного прогресса. В прошлом мы уже доказывали, что способны очень быстро развивать болид — надеюсь, что и в этот раз мы сможем это сделать», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

«Мерседес» занимает третье место в Кубке конструкторов (56 очков), «Ред Булл» лидирует (123).