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Сегодня, 12:40

Хэмилтон: «Надеюсь, выбранный вариант настроек болида в гонке сработает лучше»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделившись мнением о текущем уровне команды перед «Гран-при Бахрейна».

«Мы были готовы ко всему. Наше отставание, наверное, будет намного больше, и что само по себе попадание в третий сегмент квалификации — это уже хорошо. Надеюсь, что вариант настроек болида, который мы решили выбрать на гонку, сработает лучше, потому что я старался настроить машину в первую очередь именно на завтрашнюю гонку. Но в результате квалификация для нас осложнилась. Мы определенно способны сократить отставание, нам просто нужно собраться и выкладываться, как никогда раньше», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Гонка «Гран-при Бахрейна» состоится сегодня, 5 марта. Начало — в 18.00 мск.

Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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