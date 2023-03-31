Хэмилтон: «Шел дождь, так что вторая практика была не самая лучшая»

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон подвел итоги двух свободных практик «Гран-при Австралии».

«На первой практике было все хорошо (показал 2-й результат). На второй (стал 13-м) не очень, машина была похожа на ту, что была в Бахрейне и Саудовской Аравии. На первой тренировке она чувствовала себя лучше. Мы внесли некоторые изменения, но они не сработали, поэтому мы пересмотрим их сегодня вечером. Потом пошел дождь, так что это была не самая лучшая сессия.

Мы не будем соревноваться с «Ред Булл». Я думаю, что у нас есть темп, чтобы быть в районе пятого места, как и в прошлой гонке», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

В ночь на 1 апреля пройдет третья тренировка «Гран-при Австралии» . Начало — в 04.30 мск.