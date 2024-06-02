Льюис Хэмилтон признался, что однажды обмочился во время гонки

Семикратный чемпион «Формулы-1», пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что однажды обмочился во время гонки.

«Однажды это случилось во время гонки. Это было в Сингапуре два или три года назад. На трассе был пейс-кар, я был позади него и думал, что умираю. Когда у тебя полный мочевой пузырь, то при таком давлении в болиде очень сложно терпеть. Чтобы это сделать, мне пришлось поднатужиться», — сказал Хэмилтон на YouTube-шоу Hot Ones.

Хэмилтон является первым в истории гонщиком «Формулы-1», одержавшим 100 побед.

Перед стартом сезона-2024 стало известно, что с 2025 года британец будет выступать за «Феррари» после 11 лет в составе «Мерседеса».

В сезоне-2024 39-летний пилот после восьми гонок располагается на восьмом месте в общем зачете с 42 очками.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Монреале (Канада) с 7 по 9 июня.