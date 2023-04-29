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Сегодня, 14:43

Хэмилтон: «В спринте всего 17 кругов, мало что можно сделать за это время»

Виталий Косик
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты квалификации к спринту на «Гран-при Азербайджана».

«Первый и второй сегменты прошли хорошо, но на последнем круге у меня были проблемы с задней частью болида. К тому же я не получил слип-стрим, так как машины «Ред Булл» далеко оторвались. Немного не повезло, но я отдал все силы. В квалификации всегда бывает весело. Ощущения те же, что в обычной квалификации. В спринте всего 17 кругов. Мало что можно сделать за такое непродолжительное время. Надеюсь, сможем побороться», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.

Спринт Гран-при Азербайджана начнется сегодня, 29 апреля, в 16:30 мск.

Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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