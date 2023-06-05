Хэмилтон — о двойном подиуме «Мерседес»: «Потрясающий результат. Продолжим преследовать «Ред Булл»

Пилот Льюис Хэмилтон прокомментировал успех «Мерседес» на «Гран-при Испании».

Британский пилот занял второе место, а его напарник Джордж Расселл финишировал третьим. Первым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

«Вот это результат для нашей команды. Безусловно, мы не ожидали такого, так что снимаю шляпу перед моей командой и говорю большое, большое спасибо каждому сотруднику на базе — они продолжают трудиться и немного приближают нас к «быкам». «Ред Булл» по-прежнему впереди, но мы продолжим их преследовать. Потрясающий результат, и Джордж тоже выступил прекрасно.

Мне кажется, «Ред Булл» в данный момент слишком быстр, но мы работаем над этим, двигаемся постепенно. Было бы замечательно приблизиться к концу сезона. Если не получится — значит, в следующем году», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

«Ред Булл» занимает первое место в Кубке конструкторов с 287 очками. Второе место занимает «Мерседес», у которого 152 очка.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Канаде с 16 по 18 июня.