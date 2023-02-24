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Сегодня, 10:20

Хэмилтон высказался о выступлении в первый день тестов в Бахрейне

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал выступление на предсезонных тестах в Бахрейне.

Хэмилтон показал шестой результат в первый день тестов.

«Здорово вернуться за руль и снова оказаться в Бахрейне. Это был приятный, прохладный день, хотя и ветреный. Мы завершили нашу программу и собрали много данных. С надежностью было тоже все хорошо, что способствовало нашему большому общему пробегу. И все это благодаря потрясающей работе, проделанной в Брэкли и Бриксуорте. Трудно сказать, каково положение дел сейчас, но в ближайшие дни мы будем еще лучше», — приводит слова Хэмилтона GPFans.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время. Он стал единственным пилотом, который провел полный день на трассе и преодолел 157 кругов.

Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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