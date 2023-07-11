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Сегодня, 09:22

Хэмилтон — о Норрисе: «Здорово, когда уверен в жесткой, но честной борьбе соперника»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон рассказал, что ему понравилась честная борьба с гонщиком «Макларен» Ландо Норрисом на «Гран-при Великобритании».

Норрис сохранил второе место в борьбе с Хэмилтоном в гонке в Сильверстоуне.

«Я был относительно быстр на первой половине круга. Предстоит работа над высокими скоростями. Естественно, Норрис очень талантлив, это видно. Здорово, когда можно так сражаться, плотно, и быть уверенным в том, что соперник будет бороться жестко, но честно. Мы ни на мгновенье не думали, что столкнемся или что-то в таком духе. Это настоящие гонки. Он хотел удержать вторую позицию, я хотел отобрать ее, но не сложилось. Так что нужно просто сохранять спокойствие и продолжать трудиться. Надеюсь, таких сражений будет больше», — приводит слова Хэмилтона Racer.

По итогам «Гран-при Великобритании» первым финишировал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, Норрис — второй, а Хэмилтон замкнул тройку.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Венгрии с 21 по 23 июля.

Макс Ферстаппен выиграл &laquo;Гран-при Великобритании&raquo;&nbsp;&mdash; 2023. Гейм, сет и матч. Ферстаппен впервые выиграл «Гран-при Великобритании»
Формула-1
Макларен
Мерседес
Ландо Норрис
Льюис Хэмилтон
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