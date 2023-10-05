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Сегодня, 06:51

Хэмилтон: «Мы обязательно еще выиграем. И это станет главным триумфом в моей карьере»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о перспективах команды в следующем сезоне «Формулы-1».

«Когда ты не чувствуешь баланса, находясь за рулем болида, желание рисковать снижается. Я надеюсь, что тот объем данных, собранных нами в этом году, повлияет на разработку болида следующего года. На это надеются все в «Мерседесе». Мы должны всегда верить в достижение своих целей. И никогда не сдаваться. Мы обязательно еще выиграем. И это, вероятно, станет главным триумфом в моей карьере», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.net.

В сезоне-2023 Хэмилтон занимает третье место в личном зачете, набрав 190 очков.

В Кубке конструкторов «Мерседес» располагается на второй строчке (305 очков), на третьей — «Феррари» (285). Трофей за 6 этапов до конца сезона-2023 завоевал «Ред Булл». Это произошло благодаря победе Макса Ферстаппена на «Гран-при Японии».

Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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