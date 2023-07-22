Хэмилтон завоевал поул на «Гран-при Венгрии», Льюис оказался быстрее Ферстаппена на 0,003 секунды

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию «Гран-при Венгрии». Он проехал лучший круг за 1 минуту 16,609 секунды.

Вторым стал пилот «Руд Булл» Макс Ферстаппен, который отстал от лидера на 0,003 секунды. Третье время показал гонщик «Макларен» Ландро Норрис (+0,085).

Это первая поул-позиция Хэмилтона с «Гран-при Саудовской Аравии» 2021 года (4 декабря). Также для семикратного чемпиона мира это 9-й поул на «Гран-при Венгрии», что является наибольшим количеством на одной трассе для гонщика в «Ф-1».

Гонка «Гран-при Венгрии» пройдет в воскресенье, 23 июля, начало — в 16.00 по московскому времени.

«Гран-при Венгрии»

Квалификация

3-й сегмент

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.16,609

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,003

3. Ландо Норрис («Макларен») +0,085

4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,296

5. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +0,362

6. Шарль Леклер («Феррари») +0,383

7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,425

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,426

9. Серхио Перес («Ред Булл») +0,436

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,577



Выбыли после второго сегмента:

11. Карлос Сайнс («Феррари»)

12. Эстебан Окон («Альпин»)

13. Даниэль Риккардо («Альфа Таури»)

14. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

15. Пьер Гасли («Альпин»)



Выбыли после первого сегмента:

16. Алекс Албон («Уильямс»)

17. Юки Цунода («Альфа Таури»)

18. Джордж Расселл («Мерседес»)

19. Кевин Магнуссен («Хаас»)

20. Логан Сарджент («Уильямс»)