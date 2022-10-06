Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Формула-1

Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 10:08

Хэмилтон: «Лишние 300 тысяч долларов, потраченные «Мерседес», изменили бы исход сезона-2021»

Иван Шитик
Корреспондент

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон заявил, что дополнительные траты изменили бы итоги сезона-2021.

Британец проиграл Максу Ферстаппену из «Ред Булл» после неоднозначных решений в последней гонке чемпионата, пропустив соперника вперед на последних кругах.

«Если бы мы потратили 300 тысяч долларов на новое днище или модифицированное крыло, это, естественно, изменило бы исход чемпионата, так как мы оказались бы конкурентоспособнее», — цитирует Хэмилтона BBC.

Предполагается, что «Ред Булл» и «Астон Мартин» превысили потолок расходов в прошлом году, однако официальная информация от ФИА ожидается в понедельник, 10 октября.

Мерседес
Льюис Хэмилтон
1
0
Читайте также
Четырехкратный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Мария Пасека покинула Россию
Джокович заговорил на русском! Братский поступок в Астане
В США назвали Байдена «полным дураком» после решения ОПЕК+
Рогов заявил о стягивании ВСУ в Запорожскую область огромного числа солдат и техники
Генерал Картаполов призвал лучше информировать о ходе спецоперации
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Международная автомобильная Федерация перенесла публикацию финансовой отчетности команд «Формулы-1» на 10 октября

Леклер: «Оставшиеся гонки сезона мы должны использовать для подготовки к 2023 году»