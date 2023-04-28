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Сегодня, 19:43

Хэмилтон — о пятом месте: «Этот результат — хороший индикатор того, где нужно прибавлять»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что в целом стался доволен пятым местом в квалификации «Гран-при Азербайджана».

«Я не особо понимал, чего именно ждать в этот уик-энд. Я знал, что пилоты «Ред Булл» будут особенно быстры. Но не осознавал, что у нас будет такое отставание по скорости на прямых. При этом данный результат — хороший индикатор того, где нужно прибавлять. Мы медленнее соперников на прямых, а также на втором секторе. Так что нам предстоит потрудиться, чтобы устранить слабые стороны нашей машины», — приводит слова Хэмилтона Racefans.

Также семикратный чемпион мира заявил, что команду больше ничего не можем изменить в машине.

«Теперь мы больше ничего не можем изменить в машине. Так что если это наш истинный темп, то завтра, возможно, мы сможем выжать из машины чуть больше, если хорошо поработаем вечером. Но в целом я определенно доволен своей стартовой позицией в воскресной гонке. Естественно, что это не та позиция, на которой мы бы хотели находиться, как команда. Ведь мы хотим побеждать и всегда настроены на победу», — рассказал Хэмилтон.

Сессия отпределила стартовый порядок воскресной гонки. Квалификация к спринту и сам спринт состоятся в субботу, 29 апреля.

Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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