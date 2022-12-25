Льюис Хэмилтон: «Гонки для меня теперь — не главное»

Пилот «Мерседес» и семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон заявил, что его отношение к гонкам значительно изменилось.

«Теперь автоспорт — это не самое главное для меня. В детстве и в первые годы в «Формуле-1», наверное, было по-другому, но с возрастом я понял, что самое главное — проводить время с семьей и друзьями. Нужно ценить такие моменты.

Иногда я просыпаюсь с мыслью о том, что больше не хочу заниматься гонками. Я понимаю, что в жизни есть и другие занятия, мне хочется добиться многого за пределами трассы. Правда, я достаточно быстро передумываю и говорю себе, что хочу продолжать выступать», — приводит Motorsport-Total слова Хэмилтона.

В сезоне-2022 Хэмилтон занял шестое место в личном зачете «Формулы-1» с 240 очками. Контракт 37-летнего британца действует до конца сезона-2023.